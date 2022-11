La niña que sabe que nunca caminará sola gracias a un futbolista de Vigo

La mejor de las jugadas de la Champions la protagonizó este vigués en el encuentro que enfrentaba a su Liverpool contras el Nápoles en Anfield. Y no fue un golazo, ni un pase mirando al tendido ni una asistencia. Mientras se escuchaban los himnos Thiago Alcantara vio que una de las niñas en la formación delante de su equipo tiritaba de frío y, ni corto ni perezoso, se sacó la chaqueta del chandal y cubrió a la pequeña que lo agradeció arropándose con la prenda. Un gesto que demuestra que la calidad humana es, incluso, superior a la que tiene como futbolista. Y demuestra que ese You’ll never walk alone, ese Nunca caminarás solo es algo más que un himno, es un sentimiento. lucíA lópez