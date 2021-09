La pedagogía no hay quien la pague; el fracaso, tampoco

“Los profesores españoles están bien pagados, pero poco valorados por la Administración”. Esta es la principal conclusión que sacó la ministra de Educación, Pilar Alegría, del último informe de la OCDE sobre la materia que gestiona. La frase tiene cierto impacto, pero no está exenta de una evidente contradicción en sus términos: si la Administración, que es la que paga a los docentes, les da una remuneración más que aceptable en comparación con los países de nuestro entorno, tal vez sea un poco precipitado decir que no valora su trabajo. Es posible que los maestros merezcan todavía más consideración en otras escalas de valoración distintas a la meramente retributiva, pero no es un mal comienzo disponer de un salario más que decente. Peor estamos en el apartado de fracaso escolar. Doblamos la media, pero de eso la ministra no dijo ni mu. b. o.