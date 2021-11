La primera diputada que contrarió al Borbón se fugó al bando de ‘Puigdi’

En los años noventa, suya fue la primera voz del independentismo catalán que atronó en el Congreso de los Diputados tras la restauración de la democracia. Hasta entonces, la palabra de los catalanes la habían ostentado en exclusiva los convergentes de Jordi Pujol, que pedían cada vez más dinero, pero no daban la matraca con la independencia. Plantaban las semillas del soberanismo futuro a través del sector educativo, pero no daban la matraca directamente. Pilar Rahola, sí. Se presentó ante el rey y le dijo que no reconocía su soberanía. Acudía a las tertulias de Jesús Hermida a asustar a media España. Ahora está con Puigdemont y se fugó a Mediaset. e. m.