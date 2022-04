La revolución de las becas, en marcha

En un mundo tan acelerado como el actual, todo necesita adaptarse a esta cadencia urgente. Las becas, hasta ahora, eran una extraña excepción y su lentitud propia de otras épocas conllevaba, además, no pocas injusticias. Si no te la daban, te enterabas en diciembre. Y, si te la concedían, igual te llegaba ya demasiado tarde. Pero esta ministra que se empeña en aportar continuamente alegría a los estudios hace borrón y beca nueva. Ayudas a ritmo de Fórmula 1, aún no acabó el curso y ya tienes la del siguiente. i. i.