La Roja se merece un técnico de Champions, que aúne y no divida

¿Qué país habremos construido en estas cuatro décadas y pico de democracia, que cuando a nuestro seleccionador nacional de fútbol le preguntan quién prefiere que gane la Champions, en cuya final compiten un equipo español y otro inglés, no tiene claro qué contestar? Uno de los máximos representantes de España en este deporte y duda –si es que duda– si será mejor que el Liverpool doblegue al club de su patria. Traslademos esta situación al mundo de la política, si es que este caso no está ya impregnado de ella, e imaginemos a un presidente español que rechaza una inversión extrajera millonaria para nuestro país sólo porque no iría a la comunidad autónoma que él quisiera (¿Le estará ocurriendo algo parecido a Luis Enrique para no convocar a Iago Aspas?). Las conductas más o menos extremistas del forofo sólo se pueden entender en el contexto de este tipo de entusiastas con gran carga de fanatismo, pero no en una persona que ostenta un alto cargo federativo y que representa al conjunto de la nación. Así, después, no es de extrañar que nos encontramos con aficionados españoles que pitan a la selección y desean su derrota. La desafección no es fácil de combatir y más si el que tiene que dar ejemplo, opta por dividir.

eduardo montero