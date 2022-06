La salvación del covid se palpa en pequeñas dosis, en otoño llega la cuarta

Aunque aún hay quien no tiene la primera dosis –porque no quiere– ni quien recibió la tercera –porque sigue esperando turno–, la ministra de Sanidad ya nos adelanta que habrá cuarto pinchazo de la vacuna del coronavirus para toda la población española que lo desee. Las nuevas variantes que van surgiendo a lo largo de todo el mundo, y que inevitablemente tarde o temprano acaban recalando aquí, aconsejan que continuemos metiéndole al cuerpo esa sustancia farmacéutica que no se puede negar que está salvando miles de vidas. Cuando Darias dé el pistoletazo de salida por cuarta vez, preparémonos todos para acudir a los vacunódromos. Es la ley del covid. g. p.