La tarea de coser las siglas, el desafío anterior a Caballero

Marta Fernández Tapias, con un triunfo holgado, es la nueva líder del PP de Vigo que deberá enfrentarse al reto de tumbar al alcalde socialista, Abel Caballero, en las urnas en 2023. Sus compañeros críticos no se lo pusieron fácil, pero el peso del aparato, que salió en su ayuda, inclinó la balanza en favor de la candidata oficial. La fractura interna sigue abierta, no en vano, su contrincante, Javier Guerra, no salió a felicitarla como mandan los cánones de buenas prácticas democráticas. Si el enemigo sigue en casa, Fernández Tapias tendrá doble trabajo. La tarea de coser las siglas será su primer desafío. alberto vidal