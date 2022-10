La trampa de los que no te quieren ni en pintura: al final ni contigo ni sin ti

Si algo sabe Pontón, porque no para de experimentarlo en sus propias carnes, es que haga lo que haga la van a criticar. Hay que ver qué reacciones provocó su inesperada visita a la sede de Inditex en Arteixo. Si no va, porque no va; y, si va, porque va. Los que la acusan porque su formación se posiciona tradicionalmente en contra de estas empresas que son gigantes mundiales, en vez de alegrarse cuando Pontón las elogia, aprovechan para tratar de mostrar su contradicción. Incluso le atribuyen mucho poder cuando dicen que por culpa del BNG Galicia “no va mejor”. Lo dramático para ella es que esta visita también se la censuran desde dentro del Bloque. m. g.