La transformación de l. E. en oriente medio: de afónico a ‘streamer’

Luis Enrique, tan locuaz siempre que apenas responde a las preguntas que se le hacen en las ruedas de prensa, se pasa al universo de internet y de la noche a la mañana se convierte en streamer. “Mi intención es stremear en el tiempo que estemos en Doha. Llegamos el 18 de madrugada, por lo que ese mismo día podré empezar”, anunció como quien vive en los cuentos de Las mil y una noches. El técnico de la selección tratará así de esquivar a los periodistas para comunicarse directamente con los aficionados. No es que entre de lleno en la modernidad. Sólo se trata de una treta más para no dar explicaciones sobre lo que no quiere. Zapatero a tus zapatos. M. g.