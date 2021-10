La última actuación del gran prestidigitador de ideas y palabras

Hubo un tiempo, hacia los años finales de su Presidencia del Gobierno, en que muchos empezaron a llamarle Flipe González, y es posible que tras su intervención en el congreso del PSOE de Sánchez en Valencia se hubiera vuelto a ganar esa graciosa variante de su nombre. Porque, desde luego, si Felipe González no flipa, hace fliplar a todos los españoles. Bueno, a todos no, que no todos, para decepción del secretario general, estuvieron pendientes de la asamblea de la reconciliación socialista (afortunadamente, había planes mejores para el fin de semana). Aunque también hay que reconocer que el comprobar cómo el histórico líder del PSOE plegaba velas y se envainaba todas las críticas que le dedicó durante todos estos años a Sánchez puede ser un espectáculo que mejore muchos de los títulos que Netflix y el resto de plataformas de contenidos audiovisuales por streaming ofertan a sus clientes. No se había visto nada parecido desde aquel “OTAN, de entrada no” de principios de los 80, todavía con el PSOE en la oposición, que después en el 86, en un ejercicio de transformismo político más grosero que los de Sánchez, se convirtió en OTAN, cómo no. Lo que no puede extrañar a nadie, si partimos del ejemplo de la Alianza Atlántica, es que quien proclamó hace cinco años “Rajoy, sí; Sánchez, no”, ahora se apunte al “Sánchez de mi vida”, que diría Camacho si fuese felipista o socialista, que tampoco lo parece. Ni una sola mención a los aliados parlamentarios independentistas que Flipe González consideraba tan indeseables hasta ayer mismo, ni una sola palabra sobre los socios comunistas tan parecidos al Julio Anguita al que siempre ninguneó, ni una sílaba hacia Otegi y ese mundo que provocó la aparición del GAL, nada de la gran coalición para salvar España, de las iniciativas rojas que contradicen las políticas de Solchaga... Sánchez, para compensar, dijo que era socialdemócrata, lo que ya sabíamos. xosé ramón r. iglesias