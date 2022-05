La USC toca el cielo con un presupuesto que nos habla de su fuerte huella

Para darse cuenta de la importancia que la Universidade de Santiago tiene en Galicia, para todos aquellos que no lo detecten por otras razones no estrictamente económicas, basta fijarse en que cuenta con el cuarto presupuesto de todas las instituciones de la comunidad. Solamente la propia administración principal de la Xunta y los ayuntamientos de Vigo y A Coruña disponen de unas cuentas más abultadas en sus balances. Son, exactamente, 274,96 millones de euros que reflejan de un plumazo que Galicia no sería la misma sin esta institución capital en la investigación y formación de los futuros profesionales. Y Xavier Ferreira es el que gestiona todo esto. m. g.