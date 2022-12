La verdadera censura a Sánchez tendrá que esperar a las urnas

El expresidente de la Xunta hoy jefe de la oposición en Madrid podrá ser muchas cosas, pero no un cobarde. Acude presto, siempre que Sánchez está dispuesto, a debatir con él en el Senado aun sabiendo que el presidente del Gobierno cuenta con muchas más balas que él en la cartuchera de la distribución de los tiempos. Y, ahora, que las otras dos derechas lo quieren conducir a que presente una moción de censura, como quien guía al reo al cadalso, Feijóo se revuelve con una inteligencia política innata para proponer otra jugada más ambiciosa. Ya que se trata de apostar a la caída de Sánchez, mejor ir directamente al órdago y pedir comicios generales anticipados. De esta manera, queda claro que al dirigente gallego no es el pánico el que lo lleva a rechazar la moción de censura, sino la ineficacia de su presentación. El que quiera disparar, mejor con balas de verdad, sobre un escenario donde el resultado no está fijado de antemano. El miedo, entonces, le entraría a las otras dos derechas, la naranja que quedaría en blanco y la de Vox que sufriría afonía. Pero no caerá la breva de las elecciones, Sánchez no es tan valiente como para jugársela y ganar ni tan tonto como para perder. Habrá que seguir esperando otro año.

eduardo montero