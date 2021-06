La Vía Láctea filarmónica que llenará la plaza del Obradoiro

Mucho llovió desde aquel No aguanto más que la propulsó a la fama en 1983. Y, más que en ningún sitio, en Santiago de Compostela, donde dicen que las precipitaciones son arte, aunque tantas veces nos caguemos en todo cuando esas gruesas gotas de agua nos caen encima. Ya se sabe que el arte es subjetivo. Menos el de Luz Casal, que es absoluto, como se podrá comprobar el próximo 21 de julio en la plaza del Obradoiro. El Xacobeo hará posible que la estrella de Boimorto luzca entre la mejor muestra arquitectónica de la ciudad. La lluvia es arte, pero que ese día no aparezca. No podría aguantarla más.