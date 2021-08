Las medallas de la exclusión: gente de Piel blanca, corazón negro

Hay quien piensa que ser mujer y afiliarse a Vox es una contradicción difícil de entender. Seguramente, no menos comprensible que negarse desde esta formación de ultraderecha a felicitar a deportistas como Ana Peleteiro y Ray Zapata, que ganaron dos históricas medallas olímpicas para España, cuando sí se cantaron las gestas de otros de nuestros representantes laureados en Tokio. Parece que hay una cuestión relativa al color de la piel de los dos citados que en Vox no llevan bien. Por encima de los DNI, se atreven a señalar quién merece ser español y quién no. Su racismo deslumbra de lejos. Entre Bush y Obama estaba claro quién era el candidato oscuro. x. r. r. i.