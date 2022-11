Las municipales, un test para olvidar a Caballero júnior

Gonzalo Cabellero fracasó sin paliativos en los comicios autonómicos de 2020, pero antes, en las municipales de 2019, el PSdeG que lideraba obtuvo un resultado muy exitoso. Electoralmente, ese fue su legado, que su sucesor, González Formoso, está obligado a mejorar. En las primarias entre estos dos dirigentes del socialismo gallego, lógicamente, el presidente de la Diputación de A Coruña insistió mucho en la debacle de las autonómicas y poco en el buen resultado de las municipales. Pero, ahora, a siete meses de que se abran las urnas locales, Formoso no puede evitar ese debate en el que no puede fallar. Su dificultad estriba en que igualar lo hecho por Caballero no lo pondría por encima de él, pero un mínimo retroceso sí lo colocaría por detrás y llegar a la recta final que enfila las autonómicas con peores números que Caballero no le auguraría nada bueno en esa difícil cita con Rueda y Pontón. A Formoso no le asusta la exigencia de mejorar en las elecciones municipales, pues se ve capacitado para ello, pero sabe que le estarán esperando si no lo consigue. Es una tensión incómoda que también los partidarios de Caballero aseguran haber vivido ya en la campaña de las autonómicas. ¿Cuándo volverá la paz interna al PSdeG?

eduardo montero