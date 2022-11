Las obras de fontanería en el socialismo gallego hacen aguas en Ferraz

Como cara visible en este breve espacio de Protagonistas, se esperaría a Gonzalo Caballero, antiguo secretario xeral de los socialistas gallegos, pero para que se visualice que no está solo en esta batalla contra la actual dirección del PSdeG, colocamos a Noelia Otero, una de las diputadas de la Cámara gallega y de la camarilla del antiguo líder. Pese a los esfuerzos de Formoso y Lage Tuñas, no se puede negar ya que el enfrentamiento en el partido por las primarias sigue abierto y no está cerca el día en que se vislumbre la paz. Siete diputados en O Hórreo, la mitad del grupo, se enfrentan a Ferrez por el expediente a Martín Seco. ¿No sería mejor negociar que castigar? i. i.