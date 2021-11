Las primarias del PSdeG y el villancico triste de ‘Príncipe Street’

A Abel Caballero nada le hubiera gustado más que poder coronar el espectacular árbol que planta en la calle Príncipe por Navidad con el nombre de uno de los suyos al frente de su partido en Galicia, pero se ve que nunca acabó de convencerse de que su sobrino Gonzalo era uno de los suyos. Tal vez, porque nunca lo fue, ya que el hijo de su hermano siempre actuó como un espíritu libre en la formación del puño y la rosa, y además no dudó en sus inicios en convertirse en uno de sus principales opositores dentro de la agrupación socialista viguesa. No es que el alcalde de las muchas luces quisiera vengarse en estas primarias de todos los quebraderos de cabeza que su sobrino le dio en aquellos tiempos en que se estaba labrando un prestigio dentro del PSdeG, y bien que lo consiguió a cuenta de zurrarle en las asambleas locales; no, no se trató de eso, que la venganza no es plato de Nochebuena y no casa con el espíritu navideño que destila el tío Abel. Nunca le haría eso a su sobrino y, sobre todo, a su hermano. Simplemente, no lo consideró de su cuerda y el exministro tampoco es Papá Noel, sabe separar lo familiar de lo profesional. Ya Gonzalo lo estaba anunciando cada vez que repetía que quería ajustar bien a la izquierda al partido. No olvidemos que Abel votó a Susana Díaz. Ahora lo hizo por su sobrino, pero sin implicarse. Sólo para poder cantar Noche de paz. xosé ramón r. iglesias