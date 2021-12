Las prisas acostumbran ser malas consejeras... a menudo

Resulta cuanto menos curioso la rapidez con la que la conselleira de Infraestructuras está al quite ante las declaraciones-anuncios que proceden de cualquier ministerio en Madrid y que afectan a su departamento. El seguimiento que realiza Ethel Vázquez es al minuto y su reacción instantánea. Lee que los Avlo, el lowcost de Renfe, llegarán a Galicia y ya se lanza a reclamar que “fijen fechas” cuando el propio máximo responsable de la empresa ferroviaria había aclarado, en la letra pequeña, que se estaba estudiando pero aún no se había tomado la decisión. Eso a Ethel no le importa cuando le ponen un micrófono delante. ¿No sería mejor esperar un poco? s.a.S