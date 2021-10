Las sentencias están para cumplirse, no se debe marear la perdiz

Hay formas que actuar que chirrían sobre todo cuando se ocupa un cargo en una de las principales instancias de un estado democrático. Ser presidenta de un Parlamento obliga mucho y Meritxell Batet Lamaña, profesora de Derecho Constitucional, debería saberlo. Las sentencias judiciales están para cumplirlas y en el caso de la que impuso el Tribunal Supremo al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, no debería albergar ninguna duda: golpeó a traición a un policía en medio de una algarada y eso merece un castigo. Se beneficia de que, desde el punto de vista penal, no debe ingresar en prisión pero la accesoria es clara y le obliga a dejar su acta de diputado. Ni más ni menos. Plantear desde la presidencia el Parlamento problemas de competencias con otros poderes del Estado es, cuanto menos, una deslealtad y se asemeja mucho a lo que hizo Carme Forcadell cuando presidía el Parlament catalán y acabó en la cárcel e inhabilitada. La decisión de Batet de pedir aclaraciones al Supremo no tenía sentido jurídico alguno y se inscribe en cuestiones políticas que no atañen a los magistrados . La presidenta del Parlamento es la primera á obligada a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Haya jurado o prometido el cargo. No hacerlo era un disparate similar al que protagonizaron aquellos diputados, incluida la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, que recibieron en el hemiciclo al condenado Alberto Rodríguez como si fuera un héroe. menos mal que rectificó. A. TRabanca