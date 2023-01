Lea mis labios, no existe un trato de favor de la Xunta hacia Lavacolla

Ya sabemos que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, tiene esa particular manera de enredar ciertos temas en beneficio propio. O en el de su ciudad. Pero la obsesión que mantiene desde hace años en el tema de los aeropuertos no se sostiene. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, fue ayer nuevamente muy clarito: no existe ese trato de favor hacia Lavacolla en forma de subvenciones escondidas, como pretende Caballero. Y además insiste en que el alcalde de Vigo es totalmente consciente de que lo que afirma periódicamente es mentira. Aunque no todo valga en política, está claro que al regidor olívico le va bien con esa estrategia, y por eso la mantiene. S.R.