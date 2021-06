Libertad, amnistía y del peaje de la autonomía... eso casi no es cosa mía

Ojalá llegue un día en que un diputado nacionalista vasco en las Cortes españolas exija en las instituciones centrales radicadas en Madrid más dinero del Estado para la financiación de Galicia y otro catalán denuncie la histórica discriminación en materia de infraestructuras que sufre esta comunidad del Noroeste. Pero no seamos ingenuos, ese día de gloria es casi imposible que lleguemos a contemplarlo, porque la mirada de estos dos nacionalismos periféricos citados raramente va más allá de los propios intereses de sus respectivos territorios. Menos mal que, mientras esperamos sentados este milagro de los dos tercios de Galeusca, podemos disfrutar de la generosidad que pone en práctica el nacionalismo gallego del BNG, representado en el Congreso por el diputado Néstor Rego, de forma que todo España pueda comprobar que no todos somos de la misma calaña. Peneuvistas y sobre todo convergentes, a menudo se quejaron, incluso, de la inoportunidad de que la alta velocidad ferroviaria llegase a Galicia, pero el Bloque no se distingue con pagar a los suyos con la misma moneda y de ahí que no extrañe escuchar a Rego no sólo

adherirse solidariamente a las reivindicaciones nacionales de vascos y catalanes, sino convertirse directamente en su portavoz adjunto. Ayer, exigió en el Parlamento español la amnistía para los presos independentistas catalanes indultados y juzgó esta medida de gracia que recibieron como un “gesto insuficiente”. Por su conciencia de lo justo, se entiende que tanto el BNG como Rego reclamasen la puesta en libertad de los todos los encarcelados en Lledoners, pero en el preciso momento en que Sánchez hizo realidad esta demanda ir más allá y declararla insuficiente es casi suplantar la representatividad de los soberanistas catalanes. Puede pensarlo o soltarlo por encima, pero elevar el tema de la amnistía a asunto central de su discurso... Rego recordará que su voto invistió al presidente a cambio, entre otras cuestiones, de la bajada de los peajes de la AP-9, que ahí siguen sin preocupación de vascos y catalanes.