Liderazgos que ganan celebridad atosigando a los hermanos ministros

A Ione Belarra hay que tenerla más en cuenta por ostentar el liderazgo de Podemos que por su cargo de ministra. Porque su cartera en el Gobierno, aunque la llene de orgullo, no es más que una Secretaría General ascendida a Ministerio en la cocción de la oferta a la baja que Sánchez le ofreció a la formación morada para asentar la coalición. En Podemos, sí tiene mando en plaza y está dispuesta a que se note que ejerce, es decir, a no dar tregua a la parte socialista que forma parte del mismo Ejecutivo en que ella está. Un poco liosa la cosa. Como lo son todas en Podemos. Belarra lidera pero la candidata in pectore es Yolanda Díaz, que no es militante. b. o.