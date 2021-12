Líos de faldas en la Corte Suprema... parece de película

No me diga, querido lector, que lo de esta mujer, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, no es para nota de lo más elevada. Su denuncia contra Juan Carlos I y el CNI por el supuesto acoso continuado al que la habrían sometido desde 2012 se está celebrando en la corte 13 del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, en el impresionante edificio de estilo gótico en el centro de Londres que aparece en todas las películas. Ni más ni menos. Como si un lío de faldas, con jugosos regalos monetarios, fuera más importante que el pleito del Prestige. Vamos que uno pensaba que la justicia británica era algo más seria. Pero hay que rendirse cuando se conoce que los intereses de la dama los defiende un exgobernador de las Malvinas y los del emérito corren a cargo de un exasesor legal de los gobiernos del Reino Unido e Israel. Vamos que el juez debe estar alucinando. Y más con el contenido del pleito. A.T.