Lo peor es la sensación de limitarse a cubrir el expediente ( sin Xacobeo)

No es nada fácil ser concejal de fiestas estos últimos años en Santiago. El efecto Xacobeo lo revoluciona todo y no es nada fácil competir con él. Poco podía hacer Gonzalo Muiños después del completísimo festival O Son do Camiño o los conciertos de Marc Anthony o Imagine Dragons, entre otros, ¿qué le puedes ofrecer a los vecinos? Dicho eso, que no debería servir como excusa, una ciudad como la capital de Galicia merecía unas fiestas con más y mejor calidad. Todos los concellos de Galicia, desde el mayor hasta el más pequeño echaron el resto tras dos años sin festejos, Santiago se limita a cubrir el expediente con un programa decepcionante. FIRMA