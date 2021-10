Lo peor es no darte cuenta de que puedes estar haciendo el idiota

Recordaba Manuel Jabois una frase de Mariano Rajoy en la que decía que “lo peor en la vida no es hacer el idiota sino no darte cuenta de que estás haciendo el idiota”. Afirmaba Uxía Lemus que no entendía la decisión del alcalde Teo, Rafael Sisto, de cesar a la mitad de su equipo de gobierno, a los cuatro ediles socialista incluida la propia Uxía. Y le había sorprendido porque una hora antes despacharon juntos y él le dijo que sí a los temas que ella le planteó. Es de suponer que en su carrera la politóloga se empapó con textos en los que un político era capaz de decir una cosa y a renglón seguido la contraria. E incluso que alguien, en cuestiones de res pública, no se daba cuenta de que estaba haciendo el idiota. A.T.