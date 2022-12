Lo que significa cogerle el gusto a la política, no se renuncia ni a naufragar

Este abogado del Estado con nombre más de artista de variedades circenses que de presidente de un Gobierno por fin muestra sus verdaderos objetivos políticos, que son, nada menos, que liderar Ciudadanos y aspirar con esta formación política anaranjada a la Presidencia de España. En Madrid, que según Ayuso es España dentro de España, Edmundo Bal no fue capaz de obtener ni una sola acta de diputado, pero se ve que es inasequible al desaliento. Se entiende porque fue un pertinaz opositor a la plaza de funcionario de donde lo rescató Rivera, pero la política no es sólo una cuestión de codos. Si se lo pensase mejor, vería que no hay mucho que heredar de Inés Arrimadas. r. r.