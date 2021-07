Loitar por unha atención primaria en caída

O que se aprecia desde fóra do propio sistema sanitario, desde a mirada do usuario, é que a medicina especializada tende a absorber a primaria ou, cando menos, a minimizala. Os datos sempre son fríos e admiten múltiples análises, pero aínda así: o gasto de Sanidade este ano na atención hospitalaria é de 2.959 millóns de euros; o da primaria é de 1.391, menos da metade. Na área de Santiago, 444 millóns por 206. As queixas dos profesionais do primeiro nivel de atención por carencias van a máis cada ano, ata o punto de haber serios conflitos. Percíbese un desprestixio crecente e parece unha opción pouco desexada polos MIR. Por iso é moi ilusionante ver o importante aumento de residentes este curso (triplícanse) para medicina familiar en Santiago-Barbanza. Os esforzos da xerencia de área, liderada por Eloína Núñez, van en boa dirección. X.C.