Los fantasmas de Génova continúan en la ópera del PP

Desconozco si Pablo Casado cree en las casualidades o no, pero desde que preside el PP siempre que recibe una buena noticia que tiene su origen en las urnas, no pasa demasiado tiempo hasta padecer su contrapunto judicial, con un sonado revés que enfanga su imagen. Con lo contento que estaba después de la aplastante victoria de Díaz Ayuso en Madrid, ya es mala suerte que tenga que aparecer la figura de María Dolores de Cospedal, una de sus antiguas jefas en la formación conservadora, imputada en un caso donde se gastó dinero público para financiar una trama cuyo fin era destruir las pruebas que guardaba Bárcenas contra el PP. Casado se hace el despistado y dice que son cosas de otra época, pero en qué época no estuvo él en el PP si no hizo otra cosa en su vida. Igual con vender Génova no le llega. Mucho mejor, rebautizar el partido.