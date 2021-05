Los indultos, como las bicicletas, son para el verano

El Gobierno de España se prepara para conceder el indulto a los presos del procés este verano. Constituye una obviedad el hecho de que en vacaciones, cuando no se mira el reloj para enfrentar las tareas laborales y cotidianas con prisas, tampoco son un inconveniente las digestiones pesadas. El aturdimiento, aunque el almuerzo haya sido opíparo y la sobremesa se haya alargado, se diluye tras siesta reparadora. Cuando la gran mayoría de los españoles estén instalados en ese clima de disfrute o planificando que en cuestión de días podrán tomarse un respiro de un duro año de pandemia, desde La Moncloa, si todo va según lo previsto, activarán el botón que otorgará la libertad a los independentistas encarcelados. De entrada, en el Gabinete que preside Pedro Sánchez los plazos también se ligan a cuestiones orgánicas del propio PSOE. Un indulto anticipado podría complicar la situación en Andalucía. Desde la dirección federal de Ferraz no quieren problemas en las primarias a la hora de apuntalar la candidatura del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, como relevo de la actual secretaria general, Susana Díaz, si bien también hay otro aspirante en discordia, el exdiputado y catedrático Luis Ángel Hierro. Una vez concluido el proceso, bien el 13 de junio, si uno de los dos candidatos consigue más de la mitad de los apoyos, bien el 20, si la pugna es más ajustada tras irrumpir Hierro en la contienda, todo quedará listo para que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, eleve la propuesta al Consejo de Ministros, pese al pronunciamiento en contra del Tribunal Supremo. Argumentan los socialistas en defensa de su posición para calmar la situación en Cataluña que no esconden la cabeza como las avestruces. Es una forma de ver el problema. En el propio PSOE hay barones que no lo tienen tan claro. En el PP y Vox saltan todas las alarmas. Como en la escena final de Las bicicletas son para el verano, “se ve que todo puede ocurrir”, y donde alguien interpreta que “ha llegado la paz” hay otros que sienten que sólo “ha llegado la victoria” de un bando sobre otro en un conflicto que seguirá abierto. Sea como fuere, la digestión será pesada. xaime leiro