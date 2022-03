Los intangibles que hacen diferentes a empresas con corazón

La campaña Soy mayor, no idiota visibilizó los problemas de las personas de cierta edad y del rural. Era un hecho que las grandes compañías, bancos y tecnológicas, despreciaban a los, digámoslo claro, pobres paisanos (y paisanas) de los pueblos: no eran clientes preferentes. Hay empresas y personas que piensan diferente y entre ellas se encuentran Avatel Telecom y Paola Mirasol. Llegaron a Galicia con el objetivo de atender las zonas rurales y cuidar a todos sus clientes con tiendas físicas donde les solucionan los problemas. Pero no solo eso: buscan la integración social como ocurrió en Lalín, patrocinando una carrera popular. Son esos intangibles que las hacen diferentes. sabela arias