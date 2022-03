Los métodos Villarejo siguen muy presentes en la policía española

Cuentan que María Estíbaliz Palma Varona, una bilbaina de 54 años que acaba de aprobar el curso para ascender a comisaria principal, lo máximo en el escalafón policial, estaba llamada a desempeñar un cargo importante en la estructura de mando del Ministerio de Interior. Se había convertido en la primera mujer en dirigir la Comisaría de una ciudad en Galicia y le quedaba poco tiempo en Pontevedra.

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología era una defensora acérrima de los derechos de las mujeres tanto dentro del cuerpo policial como en el ámbito profesional situándose siempre al lado de las víctimas de violencia de género. A lo largo de su carrera colecciona numerosas distinciones, policiales y sociales, por ese empeño en la igualdad.

Esa trayectoria intachable se vino abajo cuando cometió una torpeza que, quienes la conocen, no aciertan a explicar. Su cese es más que justificado ya que no se puede decir en público que algunas mujeres querrían ser violadas por antidisturbios, ni tampoco dividir en zonas (nacional y republicana) territorios de nuestro país. Es inadmisible y, al menos, tuvo la gallardía de reconocerlo y no escudarse en disculpas vanas.

Lo peor es que si esas palabras trascendieron fue debido a que algún compañero del cuerpo (un policía, vamos) las grabó y las filtró. Y esa práctica es igual de grave y debería ser investigada. Una acción no justifica la otra y que cada cual las situé en la posición que quiera. El método Villarejo sigue presente en la Policía y no se puede consentir. sAbela arias