Luchando muy duro por dejar de ser un lugar para viejos

No cabe la menor duda que estamos ante un alcalde singular. Siendo más joven (aún lo es) Xosé Miguel Pérez Blecua coqueteó con el independentismo de AMI, militó en el Bloque, transitó hacia Anova, lideró una candidatura localista y ahora forma parte del PP, por obra y gracia de Manuel Baltar. Informático procedente de O Morrazo se instaló en este pequeño concello ourensano y está dispuesto a sacarlo del anonimato. El Wall Stret Journal acaba de publicar un interesante reportaje sobre este pueblo de 505 personas con una edad media de 65 años y donde llegar a nonagenario no es una excepción. Reconoce que la principal empresa generadora de puestos de trabajo es el centro de mayores y nos recuerda que por primera vez tras 50 años recuperan población. Xosé Miguel está dispuesto a echar el resto para hacerlo atractivo. Los del WEJ seguro que ayuda. A.T.