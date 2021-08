Luchando para que se mantenga la historia de Santiago

Las administraciones públicas no siempre son muy proclives a invertir dinero en aquello para lo que no ven un rendimiento inmediato. Normalmente en forma de votos, sea el partido que sea. Por eso el mantenimiento de nuestra historia no suele estar entre las prioridades. Que haya personas como Carlos Delgado, que lleva años luchando para mantener y recuperar la compostelana fortaleza de A Rocha Forte, entre otros proyectos, es una garantía de que no todo está perdido. Convendría que tanto el Ayuntamiento como otras instituciones pusieran también una marcha más en sus apoyos. A menudo todo se queda en buenas intenciones y los proyectos no llegan a su fin, aunque es cierto que se han hecho inversiones en la zona. Cuanto más evolucionada es una sociedad más se preocupa por mantener su propia historia. Y la nuestra merece la pena. C.R.