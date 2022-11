Mal asunto que la pasta para el próximo año no esté aún presupuestada

Tiene razón y muchos motivos la portavoz del BNG en Santiago, Goretti Sanmartín, para criticar que las cuentas del próximo año no estén todavía ni se las espere. No es un asunto menor, porque empezar el ejercicio con prórrogas condiciona seriamente la acción del gobierno. Pero es que además los nacionalistas critican lo que consideran una clara prueba de incapacidad de gestión por no haber desarrollado todavía muchos de los proyectos que figuraban en las cuentas de este año. Son ya muchas las voces que tintinean con el asunto de la gestión ralentizada, y en Raxoi deberían ponerse las pilas cuanto antes. Santiago necesita cuanto antes un impulso. S.R.