Más allá de lo real: Te hablo, Mónica; entiéndeme, Casado

En el medio de sus polémicas a diestro (con su propia dirección de Génova) y siniestro (Más Madrid), Díaz Ayuso continúa a lo suyo, potenciando la máquina humana que es en la producción de titulares supermediáticos. Gracias a ella, por ejemplo, nos enteramos de la existencia de un “look pepero, con tirabuzones” y de una “hipocresía de la izquierda caviar”. Ambos casos los ejemplificó en la portavoz del partido de Errejón en la Asamblea de Madrid, Mónica García, que a estas alturas cuando acude al Parlamento ya no sabe si se encontrará enfrente a la presidenta o una jurado de un talent show, como ayer calificó laSexta a Ayuso tras el festival que dio en la sesión de control y del que aquí sólo ofrecemos un extracto. Yo me temo que las palabras a Mónica eran un aviso a navegantes de su propio partido. Como empiece por el look de Egea y Casado... x. r.