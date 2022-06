Más fuegos artificiales que barren las tristezas y despejan la legislatura

Cuando un político hace balance público de su gestión, obviamente es que no tiene ninguna intención de criticarse a sí mismo. Estará encantado de conocerse y el alcalde Vigo, Abel Caballero, no iba a ser una excepción. El regidor olívico hizo examen de conciencia política sobre lo realizado durante esta legislatura y penitencia, ninguna. Todo lo contrario, se aplaudió a sí mismo y a punto estuvo de ponerse una escalera para subir al cielo, como Led Zeppelin, aunque, por suerte, Caballero se dio cuenta a tiempo de que todavía no es Jimmy Page. Ofreció fuegos pirotécnicos y, en limpieza, presumió de la octava escoba de platino para Vigo. Barrió hasta a Feijóo. r. i.