Más partidaria del diálogo que de ir a la vía de la justicia

Llegó al Gobierno de Feijóo hace casi un año y cinco meses y en todo este tiempo ha mantenido un perfil mediático y político más bien discreto, sin estridencias ni grandes titulares. Aunque de ella dependen algunos de los temas de mayor trascendencia para cualquier gobierno que, como es el caso, gestione la complicada tarea de no dejar que una pandemia arrase el mercado laboral. Estos días la conselleira más joven del gabinete Feijóo abandera sin embargo el flanco autonómico en la disputa por el reparto de los fondos europeos que afectan directamente a su departamento. Quizás porque se ha visto envuelta en una polémica a la que el PP nacional y el de Isabel Díaz Ayuso han querido dar relevancia. Lorenzana no quiere acabar en los juzgados y es más partidaria de resolver en conflicto desde el diálogo. Pero si Pedro Sánchez no responde... ya se verá. S.A.