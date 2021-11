Misas por los difuntos y el error de difundir el día que se va a la iglesia

Puede que París bien valga una misa, pero en España la ceremonia principal del catolicismo no ayuda a llegar a Moncloa. A Casado, su deseo de asistir a misa todos los fines de semana, convalidando con la que se celebra el sábado la obligatoria del domingo, le jugó una mala pasada por no reparar en que este último sábado era 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Franco en 1975 y de la victoria de Rajoy en 2011. Lo acusan de honrar al exjefe del Estado y no anduvo rápido para replicar que sólo homenajeaba a Mariano. Su compañera Esperanza Aguirre quiso echarle una mano, pero al cuello, al decir: “Veo bien las misas por los difuntos y Franco lo es”. e. m.