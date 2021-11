Misoginia, silencios, adioses iracundos y mociones varias

De ser ciertas las declaraciones de esta regidora socialista que deja el cargo para evitar que su partido pierda la alcaldía de O Porriño en una moción de censura, ya está tardando el nuevo y flamante secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, en salir en su defensa. Eva García de la Torre se mostró así de rotunda en su adiós: “Vine a servir pero he tenido que estar a la defensiva porque no se ha tolerado que una mujer y además de fuera y diferente, se pudiera hacer cargo de todo esto. Me voy con amargura porque se me ha machacado por venganza y misoginia”. No reconoce errores políticos, sino horrores de la política que a estas alturas deberían de estar desterrados. No aportó pruebas, tal vez no consideró que era el momento, pero el caso merecería una investigación. Aunque si González Formoso es el primero que no se pronuncia... e. m.