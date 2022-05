Modélico traspaso de poderes en un raudo y muy eficaz legislativo

No es habitual en el Parlamento gallego que en una misma legislatura se produzca más de una sesión de investidura. Hubo un tiempo no muy lejano en que en el Congreso nacional este tipo de ceremonias políticas estuvieron a la orden del día, cuando Rajoy primero y Sánchez después no encontraban aliados que les avalasen para la Presidencia del Gobierno; pero en Galicia no estamos acostumbrados a esto. De ahí que suene extraño a estas alturas, mediada aún la legislatura, escuchar las palabras del presidente de nuestra Cámara, Miguel Santalices, oficializando el nombre de Alfonso Rueda para que se presente a esa investidura extra con la que no contábamos. La marcha de Feijóo a Madrid dispara todos estos trámites burocráticos en los que el equipo que comanda Santalices se muestra ágil, pese a no ser habituales. Es su obligación mantener en buen estado todo tipo de mecanismos del legislativo, evitando que no por ser menos utilizados puedan ser presa del óxido. Es su obligación, pero también su mérito. El proceso será rápido, seguro y eficaz, como corresponde a la democracia seria que somos. Pero felicitémonos también por ello, pues las cosas no siempre funcionan como debieran.

eduardo montero