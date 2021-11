Mujer inclinada a la crítica que pide más para Galicia

Dijo Montesquieu que “el hombre de talento es naturalmente inclinado a la crítica, porque ve más cosas que los otros hombres y las ve mejor”. Si en lugar de hombre ponemos mujer, la frase del filósofo y jurista francés de la Ilustración bien la podemos aplicar hoy a la flamante conselleira de Infraestruturas, a quien esta semana le ha tocado comparecer en la comisión tercera del Parlamento gallego para dar cuenta de los presupuestos de su departamento para el próximo año. No solo compareció Vázquez ante sus señorías para contar las bondades de su plan ‘orzamentario’, sino también para cantar las cuarenta –si no es mucho decir– al Gobierno de Pedro Sánchez por el reparto de fondos que, advirtió, “lastran” las inversiones gallegas. No le gustó nada a la oposición el giro. Pero la conselleira mira por Galicia, que es su feudo. Es lo que tiene que hacer. a. t.