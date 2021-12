Munición adicional aunque no parece que importe mucho

El guiño de Valentín González Formoso al grupo socialista de Vigo, para desactivar el efecto Gonzalo Caballero, acaba de dar munición adicional al PP, y a alguien más, contra Carmela Silva. La sentencia firme que condena a penas de cárcel a un funcionario del Concello de Abel Caballero le señala directamente: la beneficiada era su cuñada del alma. Aunque en sede judicial no se pudo acreditar quién dio la orden -no hay papeles (esas cosas no se dejan por escrito) y el funcionario nada dijo (que se comió el marrón, vamos)- todo el mundo la señala. Ella guarda silencio esperando que amaine la tormenta, Abel no dice nada (faltaría más) y la nueva cúpula del PSdeG tiene otras preocupaciones. Solo falta por saber que puede hacer el BNG, que la sustenta en la Diputación, y que fue inflexible con Clemente López Orozco en Lugo. ¡Ah! y si el funcionario indemniza al Concello de Vigo. A.T.