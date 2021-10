Nadie sale del faro de las cuentas de Feijóo

Como es fácil imaginar, Miguel Corgos, el nuevo conselleiro de Facenda de la Xunta, accede al cargo más alto de su carrera política de la única manera que nunca hubiera querido llegar. Pero como contra el destino no se puede luchar y es él quien en la mayoría de las ocasiones te elige, tendrá que aceptarlo así. Es el destino quien te escoge y, en su caso, también es Feijóo. Corgos se hace cargo de una cartera en la que no es habitual que se produzcan demasiados cambios. Él es la cuarta persona a quien este presidente le dice “ven y sígueme” hasta el departamento que gestiona las cuentas públicas de Galicia y no está de más recordarle que ninguno de sus tres antecesores fue destituido, sino que se marcharon, por exigencias del guión, a desempeñar otras responsabilidades: Marta Fernández Currás, a la oficina de Presupuestos del Ministerio con Montoro; Elena Muñoz, a la candidatura viguesa del PP; y Valeriano Martínez... Valeriano Martínez se fue a jugar un ratito/ con los números primos/ en la Osa Mayor. A Miguel Corgos le toca jugar con los de todos nosotros. Le deseamos suerte y que pronto su flequillo sea tan famoso como el de Alfredo Amestoy. Sería una muy buena señal. xosé ramón r. iglesias