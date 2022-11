Nadie se cree que la conductora Sánchez vuele rápido por la A-6

Ethel Vázquez, la conselleira de Infraestruturas de la Xunta de Galicia, a estas alturas de su vida, por lo menos de la política, ya no está para protagonizar generosos actos de fe. Es una profesional técnica cualificada muy apegada al mundo de las pequeñas y grandes construcciones, lo que equivale a decir que muy ligada a la tierra que pisa y puede sentir y ver. Que nadie le hable desde ministerios madrileños de asuntos espirituales que tengan más relación con temas que trascienden el entendimiento adquirido por los sentidos. Actos de fe en política, los justos. Y, si acaso, que vengan de promesas que hagan los dirigentes con mando de su propio partido, que no están los tiempos para hacer el primo creyendo epístolas socialistas a los gallegos en las que no se atisba realidad tangible alguna. La ministra Raquel Sánchez, la doble patronímica del presidente del Gobierno, promete unos plazos y unas inversiones para reparar el viaducto maldito de la A-6 que la conselleira no ve posibles ni en sueños, otro modo onírico de evadirse de la mundana cotidianidad que para nada convence a Ethel Vázquez. Para esta conselleira, “obras son amores, y no buenas razones”. Materialismo puro. Como esa autovía y los vehículos que antes de derrumbarse circulaban por ella.

eduardo montero