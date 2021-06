Netflix modifica el final del filme vital del ‘Indiana Jones’

No es el primero de los directores más reconocidos que finalmente se avienen a colaborar con la plataforma de streaming Netflix, pues Martin Scorsese, Guillermo del Toro o David Fincher lo hicieron antes que él. Pero el de Steven Spielberg es el caso más llamativo por la virulencia con la que se había manifestado siempre contra esta forma de distribución de películas. Por este motivo, su rendición a Netflix es la demostración casi definitiva de que tampoco en el sector del cine se pueden poner puertas al mar. El futuro del Séptimo Arte parece ganado por las plataformas digitales, que progresivamente fueron arrinconando a las salas comerciales en los últimos años y ahora, sigilosamente, también avanzan en el campo de la producción. Spielberg trabajará con Netflix porque como no puede con su enemigo se une a él. No estaba en el guión, pero...