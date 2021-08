Ni inmiscuirse ni dar pie a que puedan pensar que se hace

Acudimos siempre a la frase-recurso de que “la mujer del César no solo debe serlo sino parecerlo” añadiéndole la referencia a la honestidad, la mayor parte de las veces, o la castidad, las menos. Esperamos por tanto que una ministra de Justicia, como es el caso de Pilar Llop, no solo no se inmiscuya (eso de guardar absoluto respeto a las decisiones judiciales) sino que no de pie a que se pueda pensar que lo hace (para mantener la “absoluta independecia de los magistrados”). Llop, por supuesto, rechaza cualquier injerencia cuando habla de cuestiones en pleno proceso judicial. Nada nuevo. Sobran dedos de una mano para contar las veces que sus antecesores, ya fueran del PP o del PSOE, se refirieron a temas sobre los que, como pensaba Julio César, debían mantener un pulcro silencio: no solo serlo sino parecerlo”. Pero ¡¡¡es tan difícil!!! J.A.P.