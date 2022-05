Ni la música ni su surgir grotesco amansan su fiera torpeza política

Tres cosas hay en Ourense, que no las hay en España: el Santo Cristo, el Puente Romano, y las Burgas hirviendo agua. Al dicho popular se le podría sumar un añadido, circunstancial y esperemos que breve, un alcalde megalómano que en sueños (delirios) proyecta rascacielos, toca el piano en su despacho en el ayuntamiento y empuja a sindicalistas con megáfono. Entremedias, acostumbra a visitar los juzgados de la ciudad donde un día sí y otro casi también es citado para aclarar sus habituales conductas pendencieras. Gonzalo Pérez Jácome tiene cuentas pendientes hasta con Risto Mejide, presentador de parecido carácter volcánico al que el alcalde ourensano un día dejó en su programa en directo con la palabra en la boca. Ourense es la única ciudad gallega donde no gobierna un partido de izquierdas y esta excepción, celebrada por los conservadores, empieza a hacérsele pesada a la propia derecha. Ya nadie aguanta los desmanes de Jácome ni el circo que monta todos los días a su alrededor. Ayer pretendió solucionar una reivindicación sindical con una violencia impropia de cualquier persona, no digamos ya de un cargo político como el que representa. El regidor de la tercera urbe gallega no puede ser un matón.

eduardo montero