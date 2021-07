No Casco Vello comercio, si, pero daquela maneira

Insultado. Así se sentiu o editor Henrique Alvarellos ao ver como en plena Rúa do Vilar unha cartelería estridente tapaba as preciosas vitrinas exteriores da histórica librería Galí. Indignación xustificada e denuncia aos catro ventos. A actividade mercantil ten estas cousas: no medio da voráxine comercial algúns esquecen onden están e descoidan a sensibilidade e o respecto que merece a zona nobre de Santiago. Vostede, don Henrique, pon as cousas no seu sitio coa súa dilixencia e o seu activismo. É de agradecer. E a edil Mercedes Rosón debería estar máis atenta. Comercio, si, pero daquela maneira. X.C.