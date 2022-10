No existen las curaciones milagrosas, a partir de ahí hay que procurarlas

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, optó por una persona pragmática, sincera y a la que no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones cuando nombró a la última gerente del Sergas. De entrada, Estrella López-Pardo se estrenó reconociendo que había algunos fallos que corregir, lo que no es habitual en política. Después aplicó un método auditor que le llevó a admitir que el Sergas no puede cubrir todas las necesidades en tiempo casi real, lo que la honra. Su análisis no denigra al Sergas, ni mucho menos. Simplemente, no se pueden hacer milagros. Y con estas premisas y humildad ordena las soluciones. El Sergas está en buenas manos. i. i.