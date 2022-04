No me pises los puertos que no llevo chanclas, sino botas de acero puro

Con esta conselleira, como demuestra la hemeroteca, el Gobierno de Madrid da en hueso. No encontrará el organismo Puertos del Estado, que pertenece a la Administración Central, a ninguna persona más tenaz en la defensa de los intereses de los puertos y los sectores gallegos que dependen del mar. Que se lo pregunten al ex ministro Arias Cañete, al que no dejaba dormir cuando tocaba negociar algo de su incumbencia, y eso que era de su misma cuerda política. Puertos se entromete cada vez más en los espacios portuarios que son competencia de la Xunta y, si no rectifica, la guerra está servida. Por algo Rosa Quintana es la conselleira más antigua. m. t.